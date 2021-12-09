США включили в список стран, которым грозит "исчезновение с лица Земли"

Соединенные Штаты раздирают культурные и политические противоречия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Болгарская журналистка Румяна Генадиева включила США и Великобританию в число государств, которым грозит "исчезновение с лица Земли". Материал опубликован в болгарской газете "Труд".

По оценке Генадиевой, высокая угроза распада Соединенных Штатов связана с культурными и политическими противоречиями, которые раздирают страну в последние годы. В качестве аргумента она привела тысячи писем от американцев с призывами об отделении от государства, которые получили все 50 штатов.

Для Великобритании точкой отсчета до исчезновения может стать решение о Брексите – выходе из Европейского союза, которое поддержали далеко не все жители, считает журналистка. По ее словам, существует высокая вероятность, что из состава Британии выйдет Шотландия.

Третьей страной под угрозой исчезновения Генадиева назвала Бельгию, в которой есть трудноразрешимые противоречия между фламандцами и валлонами. По оценке представительницы СМИ, в ближайшие 20 лет валлоны попытаются обрести независимость либо войти в союз с Францией.

Как ранее писал сайт kp.ru, социологи назвали самые пьющие страны мира. Лидером стала Австралия. По подсчетам аналитиков, ее жители в год напиваются в среднем 27 раз, и это почти в два раза больше среднемирового показателя.