Подросткам до 13 лет закроют доступ в Instagram Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подросткам до 13 лет закроют доступ в Instagram, а их профили будут удалены. Такое заявление на слушаниях в Конгрессе США сделал глава социальной сети Адам Моссери.

Подобное решение приняли после того, как Instagram обвинили в том, что она вызывает зависимость у детей, что в итоге приводит к депрессии, а порой и к суициду. Глава соцсети не стал отрицать таких обвинений, заявив, что в компании знают о проблеме, и рассказал о нововведениях.

Среди прочего в приложении появится функция «родительский контроль», которая позволит взрослым контролировать, сколько времени их ребенок проводит в социальной сети, а также устанавливать лимит.

«Я абсолютно уверен, что это должно быть решение родителей – сколько времени ребенок проводит в телефоне. Кто-то скажет – 10 минут, для кого-то нормально 3 часа. Мы не можем их заставлять», – сказал глава соцсети.

Напомним, ранее в Instagram сообщили о введении новой функция «Сделай перерыв», которая будет уведомлять пользователей, что пора отдохнуть и отвлечься. Как отметили в компании, время оповещений о необходимости перерыва пользователь сможет настроить под себя: через каждые 10, 20 или 30 минут.