В Instagram появится новая функция «Сделай перерыв»

Instagram тестирует новую функцию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярная во всем мире социальная сеть Instagram тестирует новую функцию под названием «Сделай перерыв» (Take a break). Пользователи будут получать уведомления о том, что пора отдохнуть от просмотра ленты и отвлечься от экрана. Пока соцсеть только начала тестировать нововведение, если все пойдет успешно, воспользоваться этой опцией можно будет уже в декабре 2021 года.

«На этой неделе мы начали тестировать функцию Take a break. Эта опция позволит вам получать в приложении напоминания о необходимости перерыва по истечении выбранного вами времени», - сообщил гендиректор Instagram Адам Моссери на своей странице в Twitter.

Время оповещений о необходимости перерыва пользователь сможет настроить под себя: через каждые 10, 20 или 30 минут. Кроме того, соцсеть будет давать советы, как именно можно отвлечься, например, сделать несколько глубоких вдохов или включить любимую песню.

Напомним, как писал сайт kp.ru, пользователей Instagram обязали указывать свою дату рождения. Чтобы все делали это честно, на помощь призвали искусственный интеллект – он анализирует посты, в которых пользователя поздравляют с днем рождения, и делает выводы.