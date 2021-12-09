Авиакомпании предложили оставить без денежной компенсации пассажиров без QR-кодов

Авиакомпании предложили оставить без денежной компенсации пассажиров, не имеющих QR-кодов Фото: Иван ВИСЛОВ

Российские авиакомпании предложили убрать из проекта закона о QR-кодах на транспорте норму о компенсации стоимости авиабилета, если у пассажира отсутствовать QR-код к моменту вылета.

Как передает «Ведомости», возвращать средства предлагается только пассажирам, у кого куплен билет по более дорогому возвратному тарифу. «Если тариф возвратный – возвращать, если нет – соответственно, не возвращать», - приводит издание слова одного из собеседников в авиакомпаниях.

Подобное предложение было высказано в ходе встречи представителей авиакомпаний с депутатами Госдумы РФ. На сегодняшний день предполагается, что пассажиру без QR-кода должны отказать в перевозке, но вернуть провозную плату в полном объёме в течение 30 дней.

Отмечается, что поправку предлагают из-за возможной нехватки средств на компенсации перевозчиков после введения QR-кодов и связанного с таким нововведением снижением пассажиропотока.

Однако исполнительный директор аналитического агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев заявил, что предполагаемый отказ от компенсации на несостоявшийся рейс приведёт также и имиджевые риски для компаний.

Глава ассоциации Общероссийского объединения пассажиров, член общественного совета при Минтрансе Илья Зотов призвал указать в проекте закона исключение для граждан, следующих на лечение или в обратном направлении, инвалидов и их сопровождающих лиц, а требовать от них лишь ПЦР-тест.

Напомним, в ноябре правительство внесло в Госдуму проект закона об использовании QR-кодов о вакцинации во всех российских регионах. При принятии данного законопроекта, QR-код будет наужен при использовании авиа и ж/д транспорта, а также посещении общественных мест.