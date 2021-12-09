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Здоровье9 декабря 2021 8:40

Анна Попова объявила о начале исследования иммунитета детей к коронавирусу

Специалисты будут оценивать иммунный ответ у людей в возрасте младше 18 лет
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Анна Попова

Анна Попова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России стартовало исследование по оценке популяционного иммунитета у детей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия коронавирусу в четверг, 9 декабря 2021 года.

По ее словам, специалисты будут оценивать иммунный ответ у людей в возрасте от одного года до 17 лет включительно.

Напомним, 24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вакцину против коронавирусной инфекции для подростков "Спутник М". Она предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Как ранее писал сайт kp.ru, директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в России уже произведено около 150 тысяч доз вакцины против коронавируснной инфекции для подростков. До конца текущего года в стране намерены выпустить в гражданский оборот еще примерно 200-250 тысяч доз препарата.