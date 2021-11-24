Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса для подростков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцинцу против коронавирусной инфекции для подростков, сообщили в центре имени Гамалеи.

«Сегодня получено разрешение на использование «Спутника» уже в детской популяции. Вакцина получила регистрацию – можем поделиться этим радостным фактом», – заявил на пресс-конференции заместитель директора центра Денис Логунов.

Как писал сайт kp.ru, вакцина для подростков поступит в гражданский оборот в России не раньше конца этого года. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что прививки от коронавируса делаются детям с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.

Напомним, третья фаза испытаний «Спутник М» для подростков стартовала в Москве 11 ноября 2021. На первом этапе исследования вакцины участие приняли 99 несовершеннолетних, среди которых 56 мальчиков и 43 девочки. Они получили оба компонента вакцины