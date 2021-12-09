В России выявлено 30 209 случаев заражения коронавирусом 9 декабря 2021 года

За сутки в России зафиксировали 30 209 случаев заражения COVID-19 Фото: REUTERS

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировали 30 209 случаев заражения COVID-19. За все время пандемии в стране зарегистрированы 9 925 806 случаев заболевания

Согласно информации оперштаба на четверг, 9 декабря 2021 года, лидером по показателю стала Москва, где заболели 2948 человек. На втором месте идет Санкт-Петербург — 2111 случаев. Тройку замыкает Московская область — 1616 случаев.

Кроме того, за сутки справки о выздоровлении получили 35 794 человека. Медики зафиксировали 1181 летальный исход. Общее число выздоровевших составило 8 637 861 человек, а умерли 286 004 пациента.

Как ранее писал сайт kp.ru, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург перечислил и развеял самые популярные мифы о коронавирусе. Среди них заявления о бесполезности ношения масок, советы вакцинироваться только "Спутником Лайт" после болезни и слухи о негативном влиянии вакцин на возможность иметь детей.