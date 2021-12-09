США собираются давить на Украину для предоставления части автономии Донбассу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белый дом может оказать давление на Киев для того, чтобы добиться уступки части автономии самопровозглашённым республикам Донбасса

Как передает Associated Press со ссылкой на бывшего американского посла в Киеве Стивена Пайфера, в задачи президента США Джо Байдена входит убеждение Украины принять реальную ситуацию на востоке страны, но не создавая впечатление уступок России.

«Задача президента США ... заключается в том, чтобы побудить Киев принять в некоторой степени реальное положение дел на востоке Украины, при этом не создавая впечатления, что он уступает президенту РФ Владимиру Путину», - приводит издание слова дипломата.

Как сообщил политик, предоставление автономии территориям на востоке незалежной может затронуть здравоохранения, образования, а также правоохранительные органы.

Напомним, ранее Вашингтон заявил о готовности поддержать урегулирование ситуации в Донбассе. Как сообщалось, глава Белого дома, в ходе общения с российским коллегой, заявил, что США готовы принять участие в мирных процессах в Донбассе. В частности, приложить усилия к реализации Минских соглашений.