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Политика9 декабря 2021 9:13

США собираются давить на Украину для предоставления части автономии Донбассу

AP: США собираются давить на Украину для предоставления части автономии Донбассу
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
США собираются давить на Украину для предоставления части автономии Донбассу

США собираются давить на Украину для предоставления части автономии Донбассу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белый дом может оказать давление на Киев для того, чтобы добиться уступки части автономии самопровозглашённым республикам Донбасса

Как передает Associated Press со ссылкой на бывшего американского посла в Киеве Стивена Пайфера, в задачи президента США Джо Байдена входит убеждение Украины принять реальную ситуацию на востоке страны, но не создавая впечатление уступок России.

«Задача президента США ... заключается в том, чтобы побудить Киев принять в некоторой степени реальное положение дел на востоке Украины, при этом не создавая впечатления, что он уступает президенту РФ Владимиру Путину», - приводит издание слова дипломата.

Как сообщил политик, предоставление автономии территориям на востоке незалежной может затронуть здравоохранения, образования, а также правоохранительные органы.

Напомним, ранее Вашингтон заявил о готовности поддержать урегулирование ситуации в Донбассе. Как сообщалось, глава Белого дома, в ходе общения с российским коллегой, заявил, что США готовы принять участие в мирных процессах в Донбассе. В частности, приложить усилия к реализации Минских соглашений.