Instagram вернет хронологическую ленту

Адам Моссери Фото: REUTERS

В социальную сеть Instagram вернут хронологическую ленту. Соответствующее заявление сделал глава компании Адам Моссери во время слушаний в сенате США.

Отвечая на вопрос о возможности просматривать соцсеть без "манипулирования алгоритмами", Моссери заявил, что специалисты уже работают над версией хронологической ленты. По словам руководителя Instagram, возвращение этой функции запланировано на начало 2022 года.

"Я бы хотел назвать конкретный месяц прямо сейчас, но пока мы нацелены на первый квартал следующего года", - отметил Моссери.

Напомним, хронологическую ленту убрали из Instagram в 2016 году. Ей на смену запустили алгоритмическую ленту, которая подбирает, что следует показывать пользователю в первую очередь. Нововведение вызвало неоднозначную реакцию у публики.

Как ранее писал сайт kp.ru, американским подросткам до 13 лет закроют доступ в Instagram, а их профили будут удалены. Такое заявление на слушаниях в Конгрессе США сделал Адам Моссери.