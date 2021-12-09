Pantone выбрал цвет черничного йогурта главным в 2022 году

Так выглядит цвет 2022 года по версии Института цвета Pantone. Фото: кадр из видео Pantone.

Институт цвета Pantone (США) назвал главный цвет 2022 года. По версии Pantone, это Very Peri -специфический синий оттенок с добавлением фиолетово-красного подтона. Чтобы представить, как это выглядит, достаточно заглянуть в баночку с черничным йогуртом.

В Институте цвета объяснили свой выбор тем, что Very Peri - символ глобального духа времени и переходного периода, который переживает общество.

«По мере того как мы выходим из интенсивного периода изоляции, наши представления и стандарты меняются, и наша физическая и цифровая жизнь сливаются по-новому», - говорится в сообщении на сайте Института.

«Very Peri демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность», - считает исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.

В институте уверены что цвет – одна из важнейших форм коммуникации и способ воздействия на идеи и эмоции.

«Цвет года Pantone отражает то, что происходит в нашей глобальной культуре, выражая то, что люди ищут, на что этот цвет может надеяться ответить», - отмечает вице-президент Института цвета Лори Прессман.

Институт цвета не диктует свои условия модным домам. Цвет года выбирается путем ежегодного анализа данных.

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