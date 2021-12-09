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Политика9 декабря 2021 10:07

В Генштабе РФ заявили, что любые провокации Украины по Донбассу будут пресекаться

Герасимов отметил, что украинские власти не выполняет Минские договоренности
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Валерий Герасимов

Валерий Герасимов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Любые провокации украинских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Глава Генштаба отметил, что украинские власти не выполняет Минские договоренности, а вооруженные силы Украины сообщают о начале использования на Донбассе противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», поставленных США, а также «используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства».

Герасимов отметил, данная ситуация ведет к обострению и без того накаленной обстановки. При этом он подчеркнул, что заявления о якобы готовящемся «вторжении» российских военных на Украину являются ложью, а военная деятельность внутри страны не требует уведомления.

«Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооруженных сил любого государства», - заявил он на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Напомним, накануне появилась информация, что США собираются давить на Украину для предоставления части автономии Донбассу.