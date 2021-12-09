Анна Попова заявила, что нет данных меньшей опасности омикрон-штамма коронавируса

Анна Попова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Достоверных сведений о меньшей опасности коронавируса штамма "омикрон" пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия коронавирусу в четверг, 9 декабря 2021 года.

"Мне очень хочется так думать тоже, но пока абсолютно достоверных данных, которые подтвердили бы любую из этих гипотез, у нас нет, - подчеркнула Попова. - Ориентируемся только на то, в чем абсолютно уверены".

Как ранее писал сайт kp.ru, Анна Попова рассказала, что значимые мутации коронавируса, предположительно, происходят раз в полгода.

Напомним, 8 декабря стало известно, что в новосибирский "Вектор" для исследований доставили штамм COVID-19 "омикрон". Ученые новосибирского центра проведут необходимые исследования, которые позволят комплексно оценить и описать варианты коронавируса, которые в настоящий момент есть в России.