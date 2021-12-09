Центр «Вектор» получил биоматериалы инфицированных «омикроном»

Центр "Вектор" получил образцы биологических материалов людей, зараженных штаммом "омикрон". Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» получил образцы биоматериалов от лиц, инфицированных омикрон-штаммом COVID-19.

«ГНЦ ВБ «Вектор» получил несколько образцов биологического материала от инфицированных лиц», - рассказали ТАСС в центре.

Исследователи сообщили, что на изучение нового штамма коронавируса может потребоваться до двух месяцев.

«В настоящее время проводится выделение вируса из биологического материала. Для проведения полного цикла исследований, включая определение трансмиссивности, патогенности и восприимчивости нового варианта к антителам от переболевших и привитых лиц, может потребоваться до двух месяцев», - рассказали в ведомстве.

Ранее на kp.ru сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия коронавирусу в четверг, 9 декабря заявила об отсутствии достоверных сведений о меньшей опасности коронавируса штамма «омикрон».