Рябков заявил о "глухом тупике" в разрешении дипломатического кризиса России и США

Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заявления Соединенных Штатах о прогрессе в вопросе разрешения дипломатического кризиса Москвы и Вашингтона не соответствуют действительности, заявил заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков.

По его словам, есть несколько "периферийных сюжетов" в области визового досье, по которым "наметилось взаимопонимание".

"Этот факт не отменяет нашу общую оценку, что в целом весь данный блок вопросов находится в глухом тупике и практически не поддается урегулированию из-за некооперабельности США", - подчеркнул Сергей Рябков.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь американского посольства в России Джейсон Ребхольц заявил, что Вашингтон и Москва смогли достигнуть прогресса по двусторонним вопросам. Он также выразил надежду, что Россия и Соединенные Штаты продолжат двигаться в данном направлении.