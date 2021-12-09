Рябков заявил, что Москве неизвестно о предложенной Байденом встрече НАТО и России по Украине

Сергей Рябков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва не обладает информацией о предложенной президентом США Джо Байденом встрече представителей России и НАТО по Украине. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мне неизвестно ни о какой встрече, видел комментарии президента США на эту тему», - заявил дипломат, отметив, что форматы для обсуждения «красных линий», о которых российское и американское руководство говорило в последние дни, а также получение Москвой «максимально надежных правовых юридически обязывающих гарантий безопасности» подлежат «дальнейшему обсуждению».

Рябков также указал на целый ряд площадок, где подобные обсуждения можно проводить. По его словам, на сегодняшний день «ничего не решено», и объявления США, «которые делаются в одностороннем порядке», не представляют «новую реальность», а «просто являются напоминанием о том, что этими вопросами предстоит плотно заниматься».

Напомним, накануне Байден анонсировал встречу на высоком уровне с участием представителей России и стран НАТО. По его словам, сегодня ведется подготовка к мероприятию.