Путин на заседании СПЧ призвал защищать россиян от мошеннических схем

Путин заявил о важности защиты россиян от мошенников. Фото: REUTERS

Владимир Путин на заседании Совета по правам человека, которое проходит в режиме видеоконференции 9 декабря, подчеркнул важность защиты россиян от мошенников. Президент назвал это одной их приоритетных проблем.

«Отрадно, что Совет сейчас активно занимается насущными, актуальными проблемами, которые волнуют наше общество. Одна из них – защита граждан от мошенников в финансовой сфере, которые оставили без жилья, буквально на улице десятки тысяч людей. Совет настойчиво поднимал этот вопрос, и в результате были внесены поправки в закон о деятельности кредитно-потребительских кооперативов, что позволило запретить выдачу кредитов под залог единственного жилья и поставило заслон мошенническим схемам микрокредитных организаций», - сказал Путин.

Также президент коснулся вопроса о злоупотреблении персональными данными и распространения в сети противоправного контента.

«Не секрет, что сейчас в интернете, на транснациональных платформах наблюдаются массовые случаи мошенничества, злоупотребления персональными данными граждан, а также распространения противоправного контента, в том числе затрагивающего интересы детей. При этом людям фактически некуда жаловаться, обратиться за восстановлением своих прав», - отметил он.

Ранее на kp.ru сообщалось, что россияне стали чаще доверять свои персональные данные онлайн-сервисам.