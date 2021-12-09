Путин заявил, что правительство работает над устранением угрозы для персональных данных россиян

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство работает над устранением угрозы для персональных данных россиян, однако на сегодняшний день утечек происходит много. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отметив необходимость наводить порядок в вопросе слежке интернет-платформ и компаний за гражданами.

Глава государства сообщил, что правительство в ближайшее время представит предложения по обеспечению прав граждан в цифровом пространстве. «Это находится в центре внимание правительства, коллеги работают, и надеюсь, что в ближайшее время будут сделаны соответствующе предложения», - сказал он в ходе встречи с Советом по правам человека в режиме видеоконференции.

Путин также поддержал обеспокоенность главы СПЧ Валерия Фадеева, сообщившего о рисках ущемления прав человека в связи с повсеместным сбором персональных данных.

Российский лидер отметил, что в данном случае необходимо «самым внимательным образом посмотреть, как организовывать эту работу», однако указал на то, что сбор больших данных нужен для развития технологий.

«Без технологии искусственного интеллекта, которые связаны с тем, чтобы использовать большие данные, в том числе и персональные данные, двигаться совершенно невозможно, мы это понимаем», - добавил он.

Как писал сайт kp.ru, Путин в ходе заседания СПЧ также призвал защищать россиян от мошеннических схем.