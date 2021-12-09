В Гонконге создали сталь, которая уничтожает коронавирус

Если поручни сделать из разработанной в Гонконге убивающей коронавирус стали, их не потребуется так часто дезинфицировать. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Гонконге ученые разработали сталь, которая способна уничтожать коронавирус. Они добавили в нержавеющую сталь больше меди. Вирусы COVID-19 не выживают на поверхности таким образом усовершенствованной нержавеющей стали. Ученые связывают это с бактерицидными свойствами меди, пишет Sciencedirect.

Исследователи утверждают, что на поверхности нового сплава не может выжить не только вирус SARS-CoV-2, но и вирус гриппа H1N1 и кишечная палочка. Ранее отмечалось, что на поверхности обычной нержавеющей стали коронавирус может сохранять жизнеспособность до 48 часов.

Предполагается, что из нержавеющей стали нового типа целесообразно изготавливать дверные ручки, кнопки лифтов, поручни и другие детали, к которым прикасаются люди в общественных местах. Это позволит снизить риск заражения ковидом. Отмечается также, что массовое производство убивающей ковид нержавейки можно начать на основе существующих технологий.

Ранее на kp.ru сообщалось, что ярославские студенты создали экологичный материал для производства медицинских перчаток.