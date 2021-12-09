Захарова заявила, что переговоры по мирному урегулированию кризиса на Украине зашли в тупик

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз включился в процесс милитаризации Украины, и на этом фоне переговоры по мирному урегулированию кризиса в незалежной зашли в тупик. Такое заявление в четверг, 9 декабря, сделала представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик, состоявшиеся 7-8 декабря очередные заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп в очередной раз завершились безрезультативно, ничем не завершились», - сказала дипломат.

Захарова указала на то, что Киев не выполняет Минские договорённости, а украинские военные наращивают группировку на линии соприкосновения в Донбассе, пользуясь при этом поддержкой Североатлантического альянса.

«Вместо того чтобы выполнять обязательства по минскому комплексу мер, киевский режим занимается имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском», - заявила представитель внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что Киев пытается «переложить ответственность за пробуксовку урегулирования» на Москву.

Напомним, накануне в Генштабе РФ заявили, что любые провокации Украины по Донбассу будут пресекаться, также отметив, что украинские власти не выполняет Минские договоренности