Путин заявил о необходимости системных мер по борьбе с нарушениями прав заключенных

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необходимо принимать системные меры при борьбе с нарушением прав заключенных. Такое заявление в четверг, 9 декабря, сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), комментируя вопрос члена СПЧ Евы Меркачевой о пытках в колониях.

Российский лидер назвал данный вопрос очень важным, отметив, что видел, что происходит, и следил за этой информацией. По его словам, необходимо «внимательно с этим разобраться». Путин также заявил, что отправлять подозреваемых за решетку на этапе следствия часто является неоправданной мерой.

«Следственный комитет как раз, центральный аппарат, контролирует и проводит следствие предварительное по вопросам, которые стали известны и которые сейчас рассматриваются в рамках возбужденных уголовных дел. Но здесь, конечно, я с вами согласен, нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли», - заявил глава государства.

Как писал сайт kp.ru, в ходе заседания глава государства также заявил, что правительство работает над устранением угрозы для персональных данных россиян.