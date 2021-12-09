Путин заявил, что до введения QR-кодов на транспорте необходимо убедиться в готовности всей системы

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До введения QR-кодов на транспорте необходимо убедиться в готовности всей системы. Такое заявление в четверг, 9 декабря, сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Российский лидер отметил, что законопроект о QR-кодах имеет рамочный характер и должен быть проработан, в том числе с российскими регионами, а власти страны постараются не допустить «никаких опрометчивых решений» в ситуации с нововведением.

«Мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», - заявил глава государства.

Руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровая попросила российского лидера дать поручения дополнительно проработать все вопросы, которые могут возникнуть с принятием законопроекта.

Напомним, в ноябре правительство внесло в Госдуму проект закона об использовании QR-кодов о вакцинации во всех российских регионах. В случае если документ будет принят, то QR-код нужно будет предоставлять при использовании авиа и ж/д транспорта, а также посещении общественных мест.