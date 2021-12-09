Путин заявил, что мигранты из стран СНГ должны готовиться к работе в России еще в своей стране

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мигранты из стран СНГ, желающие приехать в России, должны готовиться к работе в РФ еще в своей стране. Такое заявление в четверг, 9 декабря, сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Здесь нужно действовать совместно с коллегами из СНГ, нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, обычаи наших людей», - заявил глава государства.

Путин отметил, что обсуждал ранее данный вопрос и с коллегами по СНГ, в частности говорил об этом с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который сообщил, что страна заинтересована в том, чтобы люди, приезжающие в Россию на работу, были к ней готовы. «И со своей стороны госорганы Узбекистана готовы содействовать этому процессу», - отметил российский лидер.

Напомним, ранее вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что дефицит мигрантов на московских стройках привел к подготовке кардинальных изменений в строительной отрасли. По его словам, власти города намерены разработать условия работы, при которых можно будет обойтись без привлечения иностранной рабочей силы.