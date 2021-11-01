Москва готовится к полному отказу от мигрантов на стройках

В настоящее время недостаток трудовых ресурсов на московских стройках по программе реновации составляет около 40%. Фото: Мария ЛЕНЦ

Дефицит мигрантов на стройках Москвы привел к подготовке кардинальных изменений в строительной отрасли. Власти столицы хотят разработать условия работы, при которых можно будет обойтись без привлечения иностранной рабочей силы, при этом оплата труда увеличится в несколько раз. Об этом и строительстве метро в интервью РБК рассказал вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

- Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее, - рассказал Андрей Бочкарев.

Штукатуров хороших нет

В настоящее время недостаток трудовых ресурсов на стройках по программе реновации около 40% - не хватает рабочих и инженеров. Дело в том, что мигранты уехали из Москвы на время пандемии – из 120 тысяч человек осталось только 40 тысяч. За последние годы изменился и национальный состав рабочих — раньше приезжали рабочие из Таджикистана, сейчас - из Узбекистана и Киргизии. Пошли на стройку и жители Подмосковья. Но специалистов делать кирпичную кладку и хороших штукатуров нет. При этом зарабатывать хотят в разы больше.

- Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50–60 тысяч рублей, а была 30 тысяч. Но многие уже и за 80 тысяч не хотят работать, — сказал Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сократить количество рабочих

Вице-мэр рассказал, что нужно систематизировать процесс строительства и, таким образом, сократить количество рабочих на площадках. Бочкарев и сам работал в США, Великобритании, Швеции и видел, что работающие там подготовлены значительно лучше, что позволяет минимизировать штат. Также для некоторых процессов можно использовать автоматизированную технику. Например, для оштукатуривания стен можно поставить четырех рабочих или одну станцию, которая наносит раствор на стену.

Оптимизировать процесс помогут образовательные программы, так как сейчас специалисты не получают достаточного количества знаний - методам управления стройкой уделяется только 10–15% учебного времени. При правильном образовании один человек может заменить троих.

- Нам нужно создавать такие образовательные программы, - считает Андрей Бочкарев.

Рост цен на металл

Но дефицит кадров – не единственная проблема, которую приходится пересматривать. Еще одна - роста цен на стройматериалы.

- Сработали пандемия и вливание денег в мировую экономику. Общемировая инфляция захватила стройматериалы. Произошел всплеск спроса во всем мире, и мировой тренд влияет на нас, - говорит Андрей Бочкарев.

Подорожал металл и утеплитель, который делается на основе перетертого гранита. Если до пандемии себестоимость квадратного метра в домах по реновации составлял 118 тысяч рублей, то сейчас уже 120 тысяч рублей. В этом году дома будут достроены в тех же ценах, так как заранее была приобретена большая часть стройматериалов, а со следующего года цены начнутся меняться – в пределах 10-15%.

Сроки реновации

При этом срок окончания программы реновации сдвигаться дальше 2035 года не планируется. Власти хотят даже пойти на опережение и выполнить работы до 2032 года.

Власти столицы хотят разработать условия работы, при которых на московских стройках можно будет обойтись без привлечения иностранной рабочей силы. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Нерабочие дни»

В «нерабочие дни» строители не остались дома. Вице-мэр Андрей Бочкарев объяснил, что когда объект строится, то рабочие находятся на свежем воздухе и они не находятся друг с другом рядом. К тому же около 70% сотрудников строительного сектора вакцинированы.

Дороги и беспилотные поезда в метро

Масштабное строительство дорог, по словам Андрея Бочкарева, завершится после открытия хорд.

- Строительство Северо-Восточной хорды у нас по плану в 2023 году, но думаю, что мы в 2022 закончим. Северо-Западную - завершили уже, с Южной и Юго-Восточной такие масштабные работы закончатся, - сказал вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В этом году в Москве откроют еще 10 станций метро – пассажиры смогут ехать по БКЛ от «Савеловской» доехать до «Севастопольского проспекта», еще девять – запустят в 2022 году. По словам Андрея Бочкарева, в метро при строительстве закладывается вся инфраструктура для беспилотного вождения. Это означает, что по БКЛ могут пойти беспилотные поезда.

- Люди не готовы ехать в поезде, где никого нет. Теперь это не технический, а психологический вопрос. Со временем они созреют. А мы уже протестировали — беспилотный поезд едет, - сказал Бочкарев.

На Каланчевке, по словам вице-мэра, появится новый городской вокзал, куда будут приходить не только поезда МЦД, но и ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

Сити-2

Проект «Москва-Сити» получит развитие в виде «Сити-2». Деловую недвижимость будут и дальше строить вдоль реки, так как на это есть большой запрос. «Экспоцентр», который принадлежит Торгово-промышленной палате, по-хорошему нужно реконструировать, но площадка не принадлежит городу.

Территория возле стадиона «Локомотив»

Рядом со стадионом «Локомотив» в Черкизово планируется спортивный кластер и также деловая застройка. Возле вокзала «Восточный», будет развлекательный центр (между Щелковским шоссе и Восточным).

Появится ли в апартаментах прописка

Прописка в апартаментах, по словам Бочкарева, сразу налагает на город обязательства по обеспечению социальной инфраструктурой. А объекты изначально строились, как коммерческие. Кто-то говорит, что нужно их прекратить строить, а кто-то – наоборот, просто называть жильем с ограничениями. Но и для этого нужен закон.