Путин: закон о QR-кодах носит рамочный характер

Закон о QR-кодах носит рамочный характер, заявил Путин Фото: REUTERS

Закон о введении QR-кодов необходимо дополнительно проработать, чтобы он действовал максимально эффективно, сказал президент России Владимир Путин. Документ носит рамочный характер, отметил глава государства.

«В значительной степени закон носит рамочный характер, и в этом смысле должен быть проработан дополнительно. Регионам мы передали значительной объем полномочий для принятия окончательных решений. Будем над этим самым внимательным образом работать и никаких опрометчивых решений постараемся не допустить», – заявил российский лидер на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Как писал сайт kp.ru, в ноябре этого года правительство страны внесло в Государственную думу проект закона об использовании QR-кодов о вакцинации против коронавирусной инфекции во всех российских регионах. В случае если документ будет принят, то QR-код нужно будет предоставлять при использовании авиа и железнодорожного транспорта, а также посещении общественных мест.