США отказывает во въезде просящим убежища афганцам

В США перестали выдавать афганцам разрешения на въезд в страну. Фото: REUTERS

Власти США не впускают в страну афганцев, которые желают перебраться туда на жительство по гуманитарным причинам. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на заявления юридических представителей правозащитных организаций.

По данным портала, причина отказа в чрезмерной загруженности системы обработки заявок по программе предоставления разрешения на въезд и временное пребывание иностранцев в США по гуманитарным причинам.

Ранее в рамках этой программы ежегодно рассматривалось около 2 тыс. заявок, теперь же их уже более 30 тыс. С лета Служба гражданства и иммиграции США одобрила только чуть более сотни заявок от жителей Афганистана, отвергнув десятки запросов.

В то же время в рамках специальной программы приема афганских беженцев «Союзники, добро пожаловать» в США переправлено около 75 000 афганцев, которым угрожала физическая расправа со стороны запрещенного в РФ радикального движения «Талибан». Более половины этих людей, по данным портала, не имеют жилья и средств к существованию и находятся на территории американских военных баз.

Ранее на kp.ru рассказывалось, как в аэропорту Кабула люди пытались улететь из Афганистана, уцепившись за фюзеляж транспортного самолета.