Путин призвал обсудить закон о СМИ-иноагентах с профессиональным сообществом Фото: REUTERS

Закон о СМИ-иностранных агентах должен быть обязательно обсужден с профессиональным сообществом, считает президент России Владимир Путин.

«Следует обратить внимание в том числе на то, что он не обсуждался с профессиональным сообществом. На это нужно обратить внимание, эту работу нужно обязательно провести», – сказал глава государства на заседании Совета по правам человека.

Закон должен обеспечивать свободу слова и неприкосновенность людей, затрагивающих темы несовершенства общества и государственного аппарата, отметил Путин. При этом, подчеркнул он, законодательство должно не допустить вмешательства извне. Работать со СМИ нужно аккуратно, чтобы «не обесточить необходимые инструменты, которые нужно использовать для собственных интересов и развития страны», сказал президент.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил, что члены организации планируют обсудить готовящиеся поправки в закон об иноагентах с новым составом комитета Госдумы по информационной политике, уточнив, что текст этих поправок пока не подготовлен.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что считает оправданным закон об иностранных агентах для защиты интересов России в условиях, когда на мировой арене нарушаются нормы дипломатии.