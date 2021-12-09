МИД России не исключает повторения «Карибского кризиса» в отношениях с США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кризис в отношениях России и Соединенных Штатов может достигнуть ситуации, аналогичной той, что случилась в 1962 году, когда противостояние Москвы и Вашингтона могло перейти в «горячую фазу», считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Может до этого дойти вполне. Если товарищи с той стороны не понимают, и будет продолжаться все так, как идет, мы вполне можем, по логике развития событий, вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем», – заявил дипломат журналистам.

Как отметил Рябков, Россия представляет сегодня для некоторых стран государство, которое «слишком много себе позволяет», превращаясь в раздражающий фактор. На деле же РФ лишь защищает свои интересы, сказал он. Дипломат подчеркнул, что обязательным для Запада должно стать подписание гарантий о нерасширении НАТО на Восток

«Правовые гарантии могут быть оформлены по-разному, но это должны быть именно гарантии договорного типа. Это не обещания, не какие-то политические документы – все это мы проходили много раз», – заявил замглавы российского МИД.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден в ходе состоявшихся переговоров отметили необходимость согласования вопросов, связанных с Североатлантическим альянсом. Речь идет в частности о неприемлемости для России продвижения НАТО на восток.

Напомним, в октябре 1962 года политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и США достигло сильнейшего напряжения. СССР перебросил и разместил на Кубе в непосредственной близости от побережья Соединенных Штатов военные подразделения, технику и вооружение, включая ядерное оружие.

До этого Вашингтон разместил в Турции ракеты средней дальности «Юпитер», которые могли достигнуть городов в западной части Советского Союза, включая Москву и главные промышленные центры СССР.