Путин и Байден в ходе переговоров отметили важность согласования вопросов по НАТО с альянсом Фото: REUTERS

В ходе состоявшихся накануне переговоров президенты России и США, Владимир Путин и Джо Байден отметили необходимость согласования концептуально вопросов, связанных с Североатлантическим альянсом, с американскими коллегами по НАТО. Такое заявление в четверг, 9 декабря, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО во время разговора … с обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов, в том числе о которых шла речь, с другими странами тоже», - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что речь идет о неприемлемости для России продвижения альянса на восток, и «здесь, конечно, была оговорка со стороны американских визави о том, что это необходимо согласовать также с другими странами». Песков также сообщил, что оба лидера не согласовали формат, в котором будет проходить беседа по вопросу гарантий безопасности и неприемлемых для Москвы «красных линий».

«Речь шла о том, что две страны назначат представителей, которые будут обсуждать эти темы», - уточнил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден анонсировал переговоры НАТО с Россией, однако в МИД РФ сообщили, что российской стороне ничего об этом неизвестно.