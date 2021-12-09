Лукашенко заявил о 10 попытках терактов в Белоруссии за год. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил о десяти попытках совершения терактов в Белоруссии в течение года. Такое заявление он сделал в интервью турецкому телеканалу TRT. Ответственность за эти попытки он возложил на представителей оппозиционного движения, покинувших страну после президентских выборов 2020 года.

«За этот год было 10 попыток совершения террористических актов против людей, предприятий и военных объектов со стороны наших беглых, которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины», - цитирует слова белорусского президента БЕЛТА.

Кроме того, в интевью поднимались темы миграционного кризиса, давления на Беларусь, санкций Запада и дальнейших возможных ответных мер. Обсуждались белорусско-турецкие отношения, тематика союзного строительства с Россией.

Как сообщается на kp.ru, Александр Лукашенко назвал «глупой и бестолковой затеей» планы Польши построить пятиметровую стену на границе с Белоруссией. Такое решение Польша приняла после обострения миграционного кризиса на белорусско-польской границе.