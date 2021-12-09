Лукашенко заявил, что возводить стену на границе Польши и Белоруссии глупо

Президент Белоруссии назвал глупой и бестолковой затеей планы Польши построить пятиметровую стену на границе с Белоруссией, чтобы отгородиться от нелегальных мигрантов. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко в интервью турецкому телеканалу TRT назвал «глупой и бестолковой затеей» решение Польши возвести пятиметровую стену на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии предположил, что за счет этого проекта какие-то структуры в Польше хотят получить прибыль.

-Видимо у кого-то в Польше среди инициаторов этой стены закончились деньги, поэтому они хотят за счет этого проекта пополнить свои кошельки, - сказал Лукашенко.

Белорусский президент заявил, что на отдельных участках границы стена уже построена. По заявлению Лукашенко, через эти участки в Польшу проникло около 25 тысяч беженцев.

-Если говорить о стене, то она не будет стоить ни 400, ни 500 миллионов долларов, как они планируют. Она будет стоить около миллиарда долларов. Они на отдельных участках нашей границы с Польшей построили такую стену и, как признают спецслужбы Польши, больше всего беженцев проникло на тех участках, где построена эта стена. Всего около 25 тысяч человек. Поэтому есть ли смысл в таком случае строить подобную стену? - сказал президент Белоруссии.

Лукашенко провел параллели между проектом строительства стены на белорусско-польской границе, Берлинской стеной и стеной на границе США и Мексики.

-Знаете, был пример, американцы попытались на границе с Мексикой построить стену. Один президент строил, второй сейчас разрушает. Думаю, что может получиться так и в Польше. Ну и вы знаете, что в Германии в свое время разрушили стену между ГДР и Западной Германией, и это была проблема европейской демократии. Все кричали: нет разделительным полосам и стенам на границе. Теперь что, они хотят ЕС огородить стеной в 5,5 метра? Как-то с идеологией и демократией не вяжется. Глупая и бестолковая затея, - резюмировал белорусский президент.

Также в беседе с корреспондентом телеканала TRT Лукашенко заявил о 10 попытках совершения терактов за год в Белоруссии и возложил ответственность за них на оппозиционеров, находящихся за пределами страны.