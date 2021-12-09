В России на 10 процентов может подорожать часть иностранных вин

В России можно ожидать подорожания части импортных вин на 10 процентов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Информацию о подорожании в России на 25 процентов вин зарубежного производства директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз назвал маркетинговой аферой производителей. Так эксперт прокомментировал РИА Новости появившуюся в прессе информацию о повышении стоимости импортных вин на 20-25 процентов.

По мнению Дробиза, вина зарубежного производства могут подорожать на 10 процентов, причем увеличение цены коснется лишь части импортных вин.

«Я рассматриваю это как маркетинговую аферу западных производителей вина. Я думаю, что на 25% подорожания импортного вина у нас не будет, будет, наверно на 10%, и то не всего импортного. Будоражат население перед Новым годом», - сказал Дробиз.

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