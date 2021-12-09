Байден и Зеленский начали переговоры Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский начали телефонные переговоры. Беседа политиков началась в 13:34 по вашингтонскому времени (21:34 по московскому).

«Разговор президента Байдена с президентом Украины Зеленским по защищенной линии начался в 13:34», – сообщила в Twitter журналистка CNN Дженнифер Ханслер, осещающая деятельность Государственного департамента США.

Напомним, ранее Байден и Зеленский договорились провести беседу после переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Какие именно вопросы будут обсуждать политики, не сообщалось. Центральной темой переговоров украинской стороны с госсекретарем США Энтони Блинкеном была сфера безопасности.

Как писал сайт kp.ru, переговоры российского и американского президентов состоялись во вторник, 7 декабря. Обсуждение важных тем прошло по видеосвязи. Главы государств говорили об Украине, «российской угрозе вторжения» на ее территорию, гарантиях для РФ , исключающих расширение НАТО в восточном направлении.