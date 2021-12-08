Путин и Байден не обсуждали "Северный поток — 2" во время онлайн-переговоров

Владимир Путин Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден не обсуждали трубопровод "Северный поток — 2" во время онлайн-переговоров.

- Нет, не говорил. "Северный поток — 2" никак не упоминался вчера, — сказал пресс-секретарь российского лидера отвечая на вопрос о том, сообщал ли Байден, что США будут давить на Германию, пытаясь приостановить "Северный поток — 2".

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину понравилось общаться с Джозефом Байденом в онлайн-формате. Такой вид общения делает разговор более откровенным, пояснил он.

Напомним, 7 декабря 2021 года состоялись переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Обсуждение важных тем прошло по видеосвязи. Главы государств говорили об Украине, "российской угрозе вторжения" на ее территорию, гарантиях для РФ , исключающих расширение НАТО в восточном направлении. Президент Соединённых Штатов также заявил о готовности поддержать вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в рамках минского процесса.