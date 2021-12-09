Украинский корабль, двигавшийся в сторону Керченского пролива, лег на обратный курс

Корабль ВМС Украины двигался в сторону Керченского пролива, не реагируя на требования ФСБ изменить курс Фото: YouTube

Корабль "Донбасс" ВМС Украины, двигавшийся по Азовскому морю, лег на обратный курс. Он успел добраться на расстояние 18 морских миль до Керченского пролива, хотя заявок на прохождение судна через Керчь-Еникальский канал украинской стороной не подавалось.

Экипаж судна не продемонстрировал реакции на запросы, посылаемые российской стороной, сообщили в ЦОС ФСБ. В ведомстве подчеркнули, что действия украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания в Азовском море, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива произошел днем в четверг, 10 декабря. Корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ, который сопровождал «Донбасс», предупредил его экипаж о необходимости соблюдать российское законодательство, касающееся подачи заявок на прохождение через Керченский пролив.