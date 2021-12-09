Зеленский заявил Байдену, что не согласится с заморозкой конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскрыл темы, которые обсуждались в ходе переговоров главы государства Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. Одним из вынесенных на обсуждение вопросов стал конфликт в Донбассе.

Как заявил Ермак в эфире телеканала "1+1", Зеленский не поддерживает идею заморозки конфликта в Добассе.

"Президент Зеленский и наша команда очень плохо относится к каким-либо заморозкам и замороженным конфликтам", - заявил Ермак.

По его словам, президент Украины и его администрация выступают за то, чтобы "уверенно смотреть в завтрашний день" без замороженных конфликтов в регионе.

Как ранее писал сайт kp.ru, во вторник, 7 декабря, состоялись переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Как сообщил российский лидер, общение получилось открытым и конструктивным.