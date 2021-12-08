Путин назвал переговоры с Байденом открытыми и конструктивными Фото: REUTERS

Переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом получились открытые и конструктивные, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Беседа была открытой, предметной и конструктивной. У нас есть возможность продолжить диалог, и это самое главное», – рассказал глава государства на пресс-конференции.

Как сообщил Путин, лидеры двух государств обсудили конфликте на юго-востоке Украины, расширение НАТО, кибербезопасность, налаживание дипломатических связей, а также ядерную проблему Ирана. По словам президента России в течение недели Москва подготовит свои предложения и передаст их Вашингтону.

«Исходим из того, что безопасность должна быть глобальной и распространяться на всех. Договорились о том, что продолжим дискуссию», – сказал Путин.

Напомним, переговоры двух лидеров состоялись во вторник, 7 декабря. Обсуждение важных тем прошло по видеосвязи. Главы государств говорили об Украине, «российской угрозе вторжения» на ее территорию, гарантиях для РФ , исключающих расширение НАТО в восточном направлении. Президент Соединенных Штатов также заявил о готовности поддержать вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в рамках минского процесса.