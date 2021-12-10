Вакцинация подростков от 12 лет в России начнется в 2021 году

Вакцинация подростков пройдет по всей России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко анонсировал старт вакцинации подростков от коронавирусной инфекции. О грядущем старте кампании по вакцинации он рассказал в четверг, 9 декабря, в ходе своего визита в Пермь.

Как сообщил министр, дети от 12 до 17 лет получат прививки до конца декабря 2021 года, пишет ТАСС.

"До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России", - заявил Михаил Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос.

Вакцинация будет проходить зарегистрированной в России вакциной от коронавируса "Спутник М". Она будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Препарат имеет два компонента, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Как ранее писал сайт kp.ru, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией 9 декабря сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировали 30 209 случаев заражения COVID-19. За все время пандемии в стране зарегистрированы 9 925 806 случаев заболевания