Псаки заявила, что США и Россия продолжат взаимодействие по вопросам безопасности в Европе

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о грядущей встрече представителей России и стран НАТО, анонсированной американским лидером Джо Байденом после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Псаки отметила, что Вашингтон по-прежнему готов контактировать с Москвой по вопросам безопасности в европейском регионе.

Как пояснила Псаки в ходе традиционного брифинга для журналистов в четверг, 9 декабря, в рамках встречи представителей России и НАТО ожидается "целый ряд дискуссий и контактов". Однако о каких-то конкретных встречах речи пока не идет.

"Два президента дали поручение своим командам продолжить взаимодействие, и мы также ожидаем, что оно продолжится", - пояснила Псаки.

Как ранее писал сайт kp.ru, во вторник, 7 декабря, состоялись переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Как сообщил российский лидер, общение получилось открытым и конструктивным.