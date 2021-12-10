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Политика9 декабря 2021 21:20

Псаки заявила, что США и Россия продолжат взаимодействие по вопросам безопасности в Европе

Представители РФ и НАТО готовятся встретиться для обсуждения актуальных вопросов
Наталья СМИРНОВА
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о грядущей встрече представителей России и стран НАТО, анонсированной американским лидером Джо Байденом после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Псаки отметила, что Вашингтон по-прежнему готов контактировать с Москвой по вопросам безопасности в европейском регионе.

Как пояснила Псаки в ходе традиционного брифинга для журналистов в четверг, 9 декабря, в рамках встречи представителей России и НАТО ожидается "целый ряд дискуссий и контактов". Однако о каких-то конкретных встречах речи пока не идет.

"Два президента дали поручение своим командам продолжить взаимодействие, и мы также ожидаем, что оно продолжится", - пояснила Псаки.

Как ранее писал сайт kp.ru, во вторник, 7 декабря, состоялись переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Как сообщил российский лидер, общение получилось открытым и конструктивным.