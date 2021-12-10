В Госдепе заявили, что Байден не заключал сделок с Путиным в ходе переговоров

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс ответил на вопросы журналистов по переговорам президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Прайс заявил, что никаких соглашений в ходе диалога не заключалось.

Переговоры Путина и Байдена прошли во вторник, 7 декабря, в формате видеоконференции. Как сообщил Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов, президенты не заключали никаких сделок.

"Абсолютно никаких сделок не заключалось, не было никаких уступок и подобных обсуждений", - сказал он.

Прайс также добавил, что США не обсуждают с Россией вопросы о границах Украины или путях развития этой страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о грядущей встрече представителей России и стран НАТО, анонсированной американским лидером Джо Байденом после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Псаки отметила, что Вашингтон по-прежнему готов контактировать с Москвой по вопросам безопасности в европейском регионе.