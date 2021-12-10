Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"

Обсуждение может проходить на площадках РФ-НАТО и ОБСЕ Фото: REUTERS

Американская чиновница в ходе брифинга в Белом доме заявила, что США готовы обсуждать с Россией все вопросы, которые беспокоят страну. В качестве площадок для обсуждения она назвала Совет РФ-НАТО и ОБСЕ.

Как отметила политик, будущие встречи для обсуждения актуальных вопросов между Россией и США сейчас находятся в стадии согласования. Пройти они могут в уже знакомых форматах.

"Есть уже существующие форматы, в том числе Совет Россия-НАТО, куда РФ уже давно приглашают участвовать в переговорах. Это приглашение остается в силе, и мы продолжим поиск путей дальнейшего дипломатического взаимодействия по всему спектру вопросов", - сообщила чиновница.

Она также отметила, что США готовы говорить о вопросах безопасности с Россией на тех площадках, "где русские могут озвучить свою обеспокоенность", пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс ответил на вопросы журналистов по переговорам президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Прайс заявил, что никаких соглашений в ходе диалога не заключалось.