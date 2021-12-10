В офисе Зеленского заявили, что Байден согласился предоставить помощь Украине для "отпора агрессии"

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о договоренностях, которых удалось достичь президенту страны Владимиру Зеленскому в ходе телефонных переговоров с американским лидером Джо Байденом. Разговор глав государств состоялся в четверг, 9 декабря, и длился полтора часа.

Как сообщил Андрей Ермак в эфире телепрограммы "Право на власть" на телеканале "1+1", Байден в ходе разговора пообещал Зеленскому, что США предоставят необходимую помощь, если Украине придется защищаться от внешней агрессии.

"Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят, - и уже это происходит, - всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время", - заявил Ермак.

Как ранее писал сайт kp.ru, Байден и Зеленский договорились провести беседу после переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Какие именно вопросы будут обсуждать политики, не сообщалось.