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Политика10 декабря 2021 2:15

В офисе Зеленского заявили, что Байден согласился предоставить помощь Украине для "отпора агрессии"

Об этом американский лидер сообщил своему украинскому коллеге
Наталья СМИРНОВА
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Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Фото: REUTERS

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о договоренностях, которых удалось достичь президенту страны Владимиру Зеленскому в ходе телефонных переговоров с американским лидером Джо Байденом. Разговор глав государств состоялся в четверг, 9 декабря, и длился полтора часа.

Как сообщил Андрей Ермак в эфире телепрограммы "Право на власть" на телеканале "1+1", Байден в ходе разговора пообещал Зеленскому, что США предоставят необходимую помощь, если Украине придется защищаться от внешней агрессии.

"Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят, - и уже это происходит, - всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время", - заявил Ермак.

Как ранее писал сайт kp.ru, Байден и Зеленский договорились провести беседу после переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Какие именно вопросы будут обсуждать политики, не сообщалось.