Путин рассказал, что в 90-х в правительстве работали кадровые сотрудники ЦРУ

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал, что в 1990-е годы в российском правительстве работали кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом глава государства сообщил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)

По словам Путина, ситуация с сотрудниками ЦРУ в российском кабмине наблюдалась в середине 90-х годов. К 2000-м, по словам президента, он пресек эти действия.

"Вот смотрите - середина 1990-х - начало 2000-х годов - в начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США", - заявил президент.

Путин отметил, что это лишь один пример попыток вмешательства в дела России. На самом деле, подчеркнул президент, их было гораздо больше.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин, выступая на встрече с Советом по правам человека, прокомментировал проблему бездомных в стране. По словам главы государства, госслужащие должны осознавать свою ответственность за разрушенные человеческие судьбы.