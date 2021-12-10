В Роспотребнадзоре назвали отличия течения коронавируса при "омикроне" от других штаммов

Пациенты с новым штаммом коронавируса почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Симптомы коронавируса при штамме "омикрон" могут отличаться от тех, которые развиваются при штамме "дельта" и других. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По словам эксперта, симптомы болезни у больных "омикроном" развиваются быстрее. Однако они часто не такие, как при других известных штаммах коронавируса.

"Пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания. Есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее", - рассказала Руженцова РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, больные "омикрон"-штаммом коронавируса в первую очередь страдают от таких симптомов, как выраженная слабость или усталость. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.