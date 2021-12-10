Bloomberg: союзники США негативно отреагировали на решение Байдена провести диалог с Россией по НАТО

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата пишет, что предложение президента США Джо Байдена начать диалог с Россией и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины понравилось далеко не всем союзникам Штатов. Некоторые страны Восточной Европы, по данным агентства, жестко раскритиковали этот шаг американского лидера.

Как сообщает Bloomberg, "правительство одного из государств пришло в ярость" от того, что Вашингтон хочет наладить контакты с Москвой. Администрация некоторых стран якобы требует немедленных разъяснений по поводу того, что именно планирует делать Джо Байден.

В публикации говорится, что страны Восточной Европы волнует вопрос, к каким уступкам могут привести переговоры с Россией. И не ограничит ли это свободы некоторых стран НАТО.

Как ранее писал сайт kp.ru, американская чиновница в ходе брифинга в Белом доме заявила, что США готовы обсуждать с Россией все вопросы, которые беспокоят страну. В качестве площадок для обсуждения она назвала Совет РФ-НАТО и ОБСЕ.