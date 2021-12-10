Главврач сети клиник рассказал, как отличить коронавирус от ОРВИ

Симптомы коронавируса и ОРВИ имеют много сходств Фото: REUTERS

Признаки коронавируса похожи на проявления ОРВИ, рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе.

По его словам, чаще всего коронавирусная инфекция проявляется в виде температуры, кашля и нарушении дыхания. Эти же симптомы свойственны для ОРВИ и гриппа.

"COVID-19 может маскироваться под ОРВИ, может под грипп, а иногда даже под проявление любой другой вирусной инфекции, вроде энтеровирусной и ротавирусной", - констатировал Чурадзе.

Он уточнил, что "демаскировать" коронавирусную инфекцию можно только одним способом – через обращение к медикам.

"Только своевременное обращение за медицинской помощью при первых симптомах болезни способно помочь вовремя установить правильный диагноз и начать правильное лечение", - подчеркнул кандидат медицинских наук.

По его словам, при симптомах коронавируса врачи возьмут анализы, при помощи которых удастся поставить точный диагноз.

Как ранее писал сайт kp.ru, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов выразил опасению по поводу нового штамма "омикрон". По его словам, данные, полученные южноафриканскими учеными, говорят о том, что переболевшие коронавирусом люди заражаются новым штаммом чаще остальных.