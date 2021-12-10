В «Трезвой России» предложили штрафовать за курение рядом с беременными и детьми

В «Трезвой Росси» предложили штрафовать за курение рядом с беременными и детьми Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с новой инициативой. Он предложил штрафовать за курение рядом с беременными и несовершеннолетними.

Сейчас в стране действует запрет на курение в определенных местах. Штрафы за это колеблются от 500 рублей до 3 тысяч рублей. Максимальное наказание предусмотрено за курение на детских площадках – наказание от 2 до 3 тысяч рублей.

Новый штраф, предложенный Хамзаевым, будет выше. Он предлагает поднять сумму до 5 тысяч рублей.

По мнению парламентария, такая мера положительно скажется на здоровье подрастающего поколения.

- В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения в проект редакции будущего КоАП России нового положения, предусматривающего штраф в размере 5 тыс. рублей за нарушение установленного запрета курения табака на отдельных территориях, включая детские площадки, заведомо в присутствии беременной либо несовершеннолетнего», -цитирует Rt в обращении депутата на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Ранее Руслан хамзаев предложил ввести ограничение на продажу спиртных напитков в Новый год. По мнению парламентария, такая мера позволит россиянам не «спиться» в праздничный период.

Мнения на этот счет разделились. Например, генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский не считает необходимым вводить жесткие запреты и полагает, что шампанское за праздничным столом не принесет большого вреда. Он объяснил, в чем разница между иностранным и российским продуктом.

- Продукцию российских виноделов, в том числе шампанериев, можно приобрести раза в два дешевле, нежели импортные аналоги, — это точно. Условно, если бутылка импортного шампанского будет стоит тысячу [рублей], то с такими же потребительскими свойствами, но российское, обойдется уже в 500–600 рублей, — пояснил Черниговский ФАН.

А психиатр-нарколог, главный врач клиники « Зависимость24» Алексей Казанцев уверен, что подобная мера скажется положительно на на тех, кто не злоупотребляет алкоголем, но отрицательно на зависимых людях.

- Зависимые люди или злоупотребляющие алкоголем, конечно, будут закупаться заранее либо будут покупать контрафактную алкогольную продукцию. Это приведет к увеличению отравлений от контрафактного алкоголя, и будет печально, если опять всплывет метанол — ядовитое вещество, попадание которого в организм приводит к летальным исходам, - говорит врач "Известиям".