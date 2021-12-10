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Общество10 декабря 2021 6:22

Автоэксперт сообщил, что учившиеся ездить на «автомате» россияне рискуют получить штраф за «механику»

Автолюбителю придется заплатить от пяти до 15 тысяч рублей
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Учившиеся ездить на «автомате» россияне рискуют получить штраф за «механику»

Учившиеся ездить на «автомате» россияне рискуют получить штраф за «механику»

Фото: Андрей КАРА

Автоэксперт Александр Шумский сообщил, что тем, кто сдавал на права на «автомате», может грозить штраф за вождение автомобиля с «механикой».

- Обучение на механику и автомат — достаточно разные программы. После обучения на автомат выдается водительское удостоверение, в котором в графе «особые отметки» будет стоять отметка «АТ» (автоматическая трансмиссия), — написал он у себя в Telegram-канале.

Эксперт уточнил, что автолюбителю придется заплатить от пяти до 15 тысяч рублей.

Ранее Министерство юстиции России предложило ввести новые штрафы для водителей в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В частности, за неоднократный отказ остановить машину во время преследования предложено штрафовать автолюбителей на 40 тысяч рублей. Также крупный штраф в размере 50 тысяч рублей и лишение прав предлагается ввести за пьяную езду с ребенком в салоне. При этом Минюст предложил отказаться от административного ареста для водителей, объяснив это гуманизацией законодательство и дороговизной такого наказания.