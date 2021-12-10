Вирусолог назвал самый опасный сценарий мутации коронавируса

Вирусолог Болибок допустил скрещивание коронавируса с клетками ВИЧ Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил опасение, что коронавирусная инфекция может скреститься с клетками ВИЧ, который также относится к РНК-вирусам.

- Если коронавирус научится атаковать T-лимфоциты, то он сможет «выключать» иммунную систему, и человек тогда в принципе не сможет выздороветь, — сказал он в интервью «URA.RU».

Ранее кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе сообщил, что признаки коронавируса похожи на проявления ОРВИ. По его словам, чаще всего коронавирусная инфекция проявляется в виде температуры, кашля и нарушении дыхания. Эти же симптомы свойственны для ОРВИ и гриппа. Он уточнил, что «демаскировать» коронавирусную инфекцию можно только одним способом – через обращение к медикам. По его словам, только анализы помогут определить точный диагноз.