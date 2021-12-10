Центр «Вектор» сообщил, что в России выявлено четыре случая заражения «омикроном»

В России выявлено четыре случая заражения омикроном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России выявлено четыре случая заражения "омикроном". Об этом сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Уточняется, что новый штамм коронавирусной инфекции был выявлен у российских туристов, вернувшихся из других стран.

- Сегодня уже 4 независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре "Вектор" отсеквенировано, — сообщил директор центра Ринат Максютов.

При этом в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что пациентов с омикрон-штаммом коронавируса по-прежнему двое.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила, что симптомы коронавируса при штамме "омикрон" могут отличаться от тех, которые развиваются при штамме "дельта" и других. По словам эксперта, симптомы болезни у больных "омикроном" развиваются быстрее. Однако они часто не такие, как при других известных штаммах коронавируса.