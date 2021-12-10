Американские аналитики спрогнозировали конец пандемии коронавируса в 2022 году

В США спрогнозировали конец пандемии коронавируса в 2022 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Аналитики JPMorgan Chase Global Research предположили, что конец пандемии коронавирусной инфекции и восстановление мировой экономики произойдет в 2022 году.

По мнению экспертов, к этому приведет создание новых вакцин и терапевтических медицинских средств.

- Этот прогноз объясняется достижением коллективного иммунитета среди населения, а также человеческой изобретательностью, — приводит слова ведущего аналитика банка JP Morgan Марко Колановича издание Axios.

При этом инвесторов предупредили о рисках в 2022 году из-за роста геополитической напряженности в Европе и Азии.

Ранее в Гонконге ученые разработали сталь, которая способна уничтожать коронавирус. Они добавили в нержавеющую сталь больше меди. Вирусы COVID-19 не выживают на поверхности таким образом усовершенствованной нержавеющей стали. Ученые связывают это с бактерицидными свойствами меди. Исследователи утверждают, что на поверхности нового сплава не может выжить не только вирус SARS-CoV-2, но и вирус гриппа H1N1 и кишечная палочка. Ранее отмечалось, что на поверхности обычной нержавеющей стали коронавирус может сохранять жизнеспособность до 48 часов.